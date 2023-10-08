شكرا لقرائتكم خبر عن عماد صفوت يواصل تصوير "صوت وصورة" مع حنان مطاوع ويجسد دور شيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان عماد صفوت تصوير دوره في مسلسل "صوت وصورة" مع النجمة حنان مطاوع، المقرر عرضه على قناة Dmc، حيث يجسد خلال أحداث العمل دور شيخ يدعى "عبد التواب" وتعد هذه الشخصية مختلفة عن ما قدمه مسبقاً.

وكانت قناة dmc قد أعلنت عن عرض مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعد من أبرز مسلسلات موسم الأوف سيزون، من إخراج محمود عبد التواب، حيث ما زال مخرج العمل يصور باقى مشاهد المسلسل، وقد أعلنت قناة dmc عن البرومو الرسمي للمسلسل الذى تضمن حالة من التشويق والإثارة.



عماد صفوت وحنان مطاوع وولاء الشريف من كواليس صوت وصورة

وتتطرق حنان مطاوع في مسلسلها "صوت وصورة" إلى جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة ضيق ويأس شديدة، بجانب أن حنان تناقش أيضاً فكرة دخول الذكاء الاصطناعى في حياة البشر وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه.

وشارك الفنان عماد صفوت في شهر رمضان الماضي في مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.