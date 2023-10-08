شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة شادى عبد السلام.. ابن الإسكندرية وصل للعالمية وسكورسيزى رمم أحد أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد مع ذكرى وفاة المخرج شادى عبد السلام، أحد أهم المخرجين المصريين ممن لهم تأثير كبير فى صناعة السينما المصرية والعربية، والذى وصل بأعماله إلى العالمية حاصداً جوائز مهمة فى تاريخه.

المخرج شادى عبد السلام ولد بمدينة الإسكندرية عام 1930 ودرس بكلية فيكتوريا عام 1948 م، كما درس علوم وفنون المسرح لمدة عام فى مدينة لندن، وعمل كمهندس ديكور للعديد من الأفلام السينمائية، حيث قدم فيلم "السمان والخريف" وفيلم "عروس النيل" وفيلم "رابعة العدوية" وفيلم "بين القصرين" وفيلم "شفيقة القبطية" وغيرها من الأفلام.

اشتهر المخرج شادى عبد السلام بثقل أفلامه من ناحية المحتوى أو الهوية المصرية الذى لم يتغافل عنها، ولعل أبرز عمل قدمه بالسينما ونال شهرة عالمية كبيرة هو فيلم "المومياء".

الفيلم أنتجته المؤسسة العامة للسينما المصرية فى عام 1974 وصدر فى 27 يناير 1975، وقد نال الكثير من الجوائز الدولية واحتفلت به مهرجانات عالمية، وبالتالي وصل شادي عبد السلام إلى العالمية بعمل مصري خالص.

ولمن لا يعلم فقد أقدم المخرج العالمى مارتن سكورسيزى على عمل ترميم للفيلم ضمن مشروع عالمى لترميم الأفلام تقوم بها منظمة السينما.