في عيد ميلادها.. أول ظهور لشقيقات شمس البارودي المحجبات.. وشاهد ابنتها غير المحجبة «ناريمان» وزوجها الأمير السعودي قبل حسن يوسف!

كتب امير فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 05:56 صباحاً - احتفلت الفنانة المصرية شمس البارودي أمس بعيد ميلادها، حيث ولدت في اليوم الموافق 8 أكتوبر من عام 1945.

منذ أن اعتزلت الفنانة شمس البارودي التمثيل في عام 1985، وأرتدت الحجاب وقررت الإبتعاد تمامًا عن الأضواء، وهي لا تظهر في أي مناسبة إلا نادرا، حيث تعيش حياة هادئة مع اولادها وزوجها الفنان حسن يوسف، ورغم كل المحاولات لاستقطابها لإجراء حوار تليفزيوني أو للعودة للتمثيل إلا أن شمس تؤكد طوال الوقت أن اعتزالها نهائي ومستمر حتى وفاتها.

شقيقات شمس البارودي

إلا أن أخبارها مازالت تشغل الكثير من محبيها ومحبي أعمالها الفنّية القديمة، ولهذا تداول ناشطون عبر السوشيال ميديا صورًا للبارودي مع شقيقاتها، وأحدثت الصور ضجة كبيرة، إذ يعد هذا هو الظهور الأول لشقيقاتها المحجبات أيضًا.

الفنانة المعتزلة شمس البارودي مع شقيقاتها

ناريمان حسن يوسف

وكذا ابنتها “ناريمان” وهي غير محجبة، التي أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي في أول ظهور لها، وذلك بعد أن رافقت والدها خلال تكريمه بحفل توزيع جوائز قناة “نايل دراما” الذي أقيم في أواخر عام 2019، وكان حسن يوسف قد استعان بابنته لكي ترافقه خلال سيره على السجادة الحمراء، خاصة وأنه كان يحمل عصا يتوكأ عليها خلال تحركه، حيث أعلن للمحيطين به أنها ابنتها.

أول ظهور لـ “ناريمان” إبنة حسن يوسف وشمس البارودي

ولفتت ناريمان حسن يوسف الأنظار بسبب ظهورها بإطلالة عصرية وبدون حجاب، وذلك على عكس توقعات الجمهور الذي ظن أنها ستتخذ نفس الستايل المحتشم الخاص بوالدتها التي اعتزلت الفن وارتدت النقاب ثم تراجعت عنه واكتفت بالحجاب فقط مع استمرارها في الابتعاد عن التمثيل.

ناريمان حسن يوسف مع والدها

الزيجة الأولى لشمس البارودي

الجدير بالذكر أنه كان للفنانة شمـس البارودي زيجة أولى قبل زواجها الحالي من والد أبنائها الفنان القدير حسن يوسـف، وهو الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وقد دام هذا الزواج لفترة لم تتعدي الثلاثة أشهر و تطلقا بعدها وحافظت الفنانة المعتزلة على سريته حتى تسربت صور الزفاف على الانترنت بعد ما يقرب من 52 عامًا من كتمان هذا الزواج والصورة أدناه لحفل زفافهما 1969م.

حفل زفاف الفنانة شمس البارودى على الأمير خالد بن سعود، فى شهر سبتمبر من عام (1969)م.

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خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

وكان آخر ظهور للفنانة المعتزلة شمس البارودي في جنازة نجلها عبدالله حسن يوسف قبل عدة أشهر بعد تعرضه للغرق.

يُذكر أن الفنانة المعتزلة شمس البارودي مصرية من أصول سورية، من مواليد عام 1945، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية لمدة عامين ونصف العام، ثم بدأت حياتها الفنية في مطلع الستينيات، وكانت لا تزال تستخدم اسمها الحقيقي (شمس الملوك)، لكن سرعان ما غيرت اسم شهرتها ليكون (شمس البارودي) على اسم عائلتها.

وتعددت بعد ذلك أدوار شمس البارودي في السينما والتي جعلت منها أيقونة من أيقونات اﻹغراء في تاريخ السينما المصرية، ومن الأفلام التي شاركت فيها: (حمام الملاطيلي، المتعة والعذاب، شارع الملاهي).

كانت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ركنًا رئيسيًا كذلك في الأفلام التي أخرجها زوجها الممثل حسن يوسف، ومن بينها (الجبان والحب، القطط السمان، اثنين على الطريق).

وقررت شمس البارودي في منتصف الثمانينيات اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب بعد الرحلة التي قامت بها مع والدها لأداء مناسك العمرة، كما تبرأت من جميع الأعمال التي شاركت فيها قائلة: «ذنب الأفلام التي شاركت بها في رقبة منتجها».

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