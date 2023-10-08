شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج السعيد منسى يكشف تفاصيل عرضه "توتة توتة" ضمن مبادرة "وُلد هنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج المسرحى السعيد منسي تفاصيل عرضه الجديد "توتة توتة" والذى من المقرر انطلاقه غداً الأحد الموافق 8 أكتوبر، على المسرح العائم الصغير، وهو من إنتاج مسرح المواجهة والتجوال برئاسة الفنان محمد الشرقاوى.

وقال المخرج السعيد منسى لليوم السابع : هناك مبادرة جديدة " ولد هنا " تتحدث عن التنويريين والشخصيات المؤثرة فى تاريخ مصر، وغالباً نركز فى تلك المبادرة على الشخصيات المجهولة، وحاولت خلال العرض التركيز على الشخصيات غير المعروفة بجانب المعروفين، مثل نبوية موسى، وأحمد زويل، نعيمة الأيوبى، الإمام محمد عبده، وفاروق الباز.

وتابع : كل تلك الشخصيات مواليد الدلتا ووجه بحرى، وفى اعتقادى أن مسرح المواجهة والتجوال هو مسرح مهم جدا لأنه يطرح قضايا حقيقية وأحلام ناس بسيطة جداً نشأوا فى قرى ونجوع مصر واجتهدوا لتحقيق حلمهم، والعرض من تأليف وأشعار طارق عمار والحان محمد حمدى.

يذكر أن آخر عروض المخرج السعيد المنسى عرض " الحب فى زمن الكوليرا " الذى عرض على مسرح الطليعة وهو العرض الحاصل على جائزة أفضل عرض مسرحى ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى الدورة الخامسة عشر، كما حصل أيضا بالمهرجان على جوائز أفضل أشعار لحامد السحرتى، أفضل دراماتورج لمينا بباوى، أفضل تأليف موسيقى لوليد الشهاوى، وجائزة أفضل مخرج للسعيد منسى.