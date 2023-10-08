بالفيديو - منى زكي تتألق بفستان من جورج حبيقة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية منى زكي مقطع فيديو على صفحتها الخاصة من حفلة اقامتها احدى العلامات في باريس، وتألقت الممثلة المصرية بفستان باللون الموف من المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة الذي علقت عن حبها له واصفة اياه بأحد مصمميها المفضلين.

الفستان الذي ينتمي الى مجموعة المصمم الجديدة يتميز بعدة طبقات مزخرفة بخيوط ذهبية.

وعبّر متابعو زكي عن اعجابهم بأناقتها، وكانت الممثلة المصرية شاركت للمرة الأولى في عرض أزياء أقامته علامة لوريال التجارية، تحت عنوان Walk Your Worth، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس. مشت زكي بثقة على المسرح واختارت فستاناً باللون الاحمر القاتم.



