محمد فريد شارك بأكثر من 200 عمل ولكنه لم يحصل أبداً على بطولة مطلقة

ميرنا وليد - بيروت - غادرنا الممثل المصري محمد فريد يوم السبت 30 ايلول /سبتمبر الماضي، عن عمر 83 عام بعد معاناة مع المرض، الممثل الذي درس في المعهد العالي للفنون المسرحية حصل على بكالوريوس في هذه الفنون.

وقف فريد امام الكثير من الممثلين من الصف الاول رغم عدم حصوله خلال مسيرته التي تخطت الـ 200 عمل بين المسرح والمسلسلات والافلام على اي دور بطولة مطلقة.

​​​​​ أدواره تركت علامة ومكانة خاصة لدى الجمهور، أبرز أعمال محمد فريد: ليالي الحلمية، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة، المغتصبون، ومسرحية راقصة قطاع عام.