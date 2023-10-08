شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد فارس السينما أحمد مظهر.. أبرز محطاته بمسيرة وصلت لـ 160 عملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد مع ذكرى ميلاد فارس السينما المصرية الفنان أحمد مظهر، الذي ولد في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر عام 1917، ويعد أحد أبرز الممثلين بتاريخ السينما المصرية، فقدم خلال مشواره الفني أكثر من 160 عملا فنيا.

بداية الفنان الراحل أحمد مظهر جاءت عام 1951 من خلال فيلم "ظهور الإسلام- الوعد الحق" وجسد فيه دور عمرو بن هشام أبو جهل، وهو فيلم من إخراج إبراهيم عز الدين، مستغلاً فيه مقوماته كفارس التي خطفت أعين المشاهدين.



أحمد مظهر وفاتن حمامة

في مسيرة أحمد مظهر العديد من الأعمال السينمائية المميزة، ولعل أحد أشهرها وأبرزها فيلم "دعاء الكروان" مع فاتن حمامة من تأليف طه حسين وقصة وسيناريو وحوار يوسف جوهر وإخراج هنري بركات.

أيضا اشتهر أحمد مظهر بتاريخ محبيه وجمهور السينما المصرية والعربية بالأدوار التاريخية، الذين تعلقوا به من وقتها كفارس جسور، سواء بتجسيد دور سيف الدين قطز فى فيلم "واسلاماه" الصادر عام 1961، عن قصة علي أحمد باكثير، وسيناريو روبرت اندروز وحوار يوسف السباعي، وإخراج أندرو مارتن، أو شخصية الناصر صلاح الدين بفيلم حمل نفس الإسم، مع المخرج يوسف شاهين.



احمد مظهر بدور صلاح الدين

لم يقف عند الأدوار التاريخية وإنما سطر لنفسه فصلاً مميزاً من الأعمال ذات القيمة الكبيرة التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور، مثل "غرام الأسياد" مع عمر الشريف ولبنى عبد العزيز تأليف يوسف السباعي وإخراج رمسيس نجيب.

كما اشتهر بخفة دمه بأعمال ذات طابع كوميدي وأبرزها فيلم "لصوص لكن ظرفاء" مع عادل إمام، إذ جسد دور (حامد) اللص الذي يحاول مع صديقه (إسماعيل) أو عادل إمام سرقة محل جواهرجي لكنهما يفشلان في ذلك بعد عدد من المواقف والأحداث الكوميدية.