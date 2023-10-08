شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض أولى حلقات حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل 55 مشكلة حب على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة on اليوم الأحد أولى حلقات حكاية "ما تيجي نشوف" من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، بطولة إسلام جمال وهنا شيحة ونبيل عيسى وأحمد جمال سعيد، وآخرين، إخراج عصام نصار، حيث تعد الحكاية هي الثانية في مسلسل "55 مشكلة حب، حيث عرضت الحكاية الأولى بعنوان "ألفريدو" بطولة أحمد فهمى وإلهام شاهين، والتي تطرقت لمرضى ألزهايمر في الوقت الراهن.



ما تيجى نشوف

وروّجت الشركة المنتجة لحكاية "ما تيجي نشوف" عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم نشر أكثر من بوستر دعائي لأبطال العمل الذي تنطلق حلقاته غدًا عبر قناة ON، ويستمر عرضه لمدة أسبوعين حكاية "ما تيجي نشوف" مكونة من 10 حلقات، ومن المقرر عرضها على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين.

وتذاع حكاية "ما تيجي نشوف" على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض حكاية "ما تيجي نشوف" عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

يشار إلى أن حكاية ما تيجى نشوف يشارك في بطولتها هنا شيحة، وإسلام جمال، وملك قورة، وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من النجوم، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.