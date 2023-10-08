ألكسندر علوم : لا نريد سماع اي صوت يوقف شجعان فلسطين

ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل العراقي ألكسندر علوم على الاحداث الاخيرة بين فلسطين واسرائيل طالبا الدعم المعنوي الكبير لفلسطين وشعبه وكتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: خمسون سنة وفلسطين مستباحة لاسرائيل ولم يكن هناك اي صوت لينصرهم.



وتابع: "اليوم فلسطين تتنفس الصعداء لا نريد سماع اي صوت يوقف شجعان فلسطين"

وختم بعملية حسابية على طريقته الخاصة : "العراق +فلسطين =الحرية "

يذكر ان ألكسندر علوم قد تلقى جائزة تكريمية في مهرجان العراق الدولي قبل ايام الى جانب عدد كبير من النجوم العرب من ممثلين وفنانين ومخرجين.