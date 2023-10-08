ميرنا وليد - بيروت - انتشرت العديد من الاخبار حول احتمالية عودة الفنان المصري أحمد سعد الى زوجته مصممة الازياء المصرية علياء بسيوني تزامنا مع تشويقه محبيه لطرحه اغنية جديدة تحت عنوان "بعتذرلك" الأغنية من كلمات الشاعر محمد الشافعي، ولحنها الموسيقار إسلام رفعت، ووزعها يحيى مهدي، وستحمل توقيع أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، وفق ما أعلن أحمد سعد على صفحته الخاصة كما نشر مجموعة صور من كواليس تسجيل الأغنية خلال تواجده في المملكة العربية السعودية.

هل تعيد هذه الاغنية الحب بين هذا الثنائي وتصلح الامور بينهما؟

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن عودة أحمد سعد لـ زوجته تزامنا مع تحضيره أغنية "بعتذرلك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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