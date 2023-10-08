ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيدو من كواليس تصوير المشاهد المرعبة والمخيفة من فيلم "تيتانيك" الذي حقق نجاحاً خيالياً حين طرح في صالات السينما قبل سنوات عديدة.
وفي الحقيقة ان مشهد غرف السفينة الكبيرة الذي أبكى ملايين المشاهدين مجرد كذبة كبيرة اذ لم يعش اي من الممثلين هذه التجربة المؤلمة ولو حتى في مكن تصوير مزيف اذ ان تصويره جاء في تصميمات مصغرة تم صنعها خصيصا لهذه المشاهد.
ومن خلال هذا الفيديو يمكن ان تتعرفوا على ذكاء القيمين عليه في تصوير هذا النوع من المشاهد:
كانت هذه تفاصيل خبر المشهد الذي أبكى الملايين في فيلم "تيتانيك".. مجرد كذبة! - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.