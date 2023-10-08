المشهد الذي أبكى الملايين في فيلم "تيتانيك".. مجرد كذبة! - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيدو من كواليس تصوير المشاهد المرعبة والمخيفة من فيلم "تيتانيك" الذي حقق نجاحاً خيالياً حين طرح في صالات السينما قبل سنوات عديدة.

وفي الحقيقة ان مشهد غرف السفينة الكبيرة الذي أبكى ملايين المشاهدين مجرد كذبة كبيرة اذ لم يعش اي من الممثلين هذه التجربة المؤلمة ولو حتى في مكن تصوير مزيف اذ ان تصويره جاء في تصميمات مصغرة تم صنعها خصيصا لهذه المشاهد.

ومن خلال هذا الفيديو يمكن ان تتعرفوا على ذكاء القيمين عليه في تصوير هذا النوع من المشاهد:

