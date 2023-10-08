تفاصيل وسبب خلاف عبدالله السدحان وفهد الحيّان

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل عبدالله السدحان عن سبب خلافه مع زميله الممثل الراحل فهد الحيان، في مسلسل "طاش ما طاش" وذلك بعدما طلب الأخير ان يحصل على على عدد حلقات أكبر من بطولته المطلقة وقال : “قلنا له هذي حلقتين جاهزتين قال لا يبي 7 إلى 8 حلقات بطولة له لحاله، وبعدين حكى بـ 4 حلقات”.



وأكد عبر برنامج بودكاست أن الحيّان كان يريد 7 حلقات من بطولته : قلت له تكلم مع أبو راكان زميلي وأنا كنت وسيط.

وتابع : "هذه النصوص الموجودة أمامنا بس تعال ادخل في هذي القوقعة حقتنا، خدلك حلقتين وبعدين ثلاث وأربع لكن مو من أولها تفرض اشتراطات."

وأشار إلى أن "عبدالعزيز مبدل عمل على حلقتين، وبشير الغنيم اشتغل حلقة واحدة، راشد الشمراني حلقتين وأبو طلال حلقة واحدة”.