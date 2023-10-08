ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل عبدالله السدحان عن سبب خلافه مع زميله الممثل الراحل فهد الحيان، في مسلسل "طاش ما طاش" وذلك بعدما طلب الأخير ان يحصل على على عدد حلقات أكبر من بطولته المطلقة وقال : “قلنا له هذي حلقتين جاهزتين قال لا يبي 7 إلى 8 حلقات بطولة له لحاله، وبعدين حكى بـ 4 حلقات”.
وأكد عبر برنامج بودكاست أن الحيّان كان يريد 7 حلقات من بطولته : قلت له تكلم مع أبو راكان زميلي وأنا كنت وسيط.
وتابع : "هذه النصوص الموجودة أمامنا بس تعال ادخل في هذي القوقعة حقتنا، خدلك حلقتين وبعدين ثلاث وأربع لكن مو من أولها تفرض اشتراطات."
وأشار إلى أن "عبدالعزيز مبدل عمل على حلقتين، وبشير الغنيم اشتغل حلقة واحدة، راشد الشمراني حلقتين وأبو طلال حلقة واحدة”.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل وسبب خلاف عبدالله السدحان وفهد الحيّان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.