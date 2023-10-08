- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة للكثير من الانتقادات بعد نشرها صورتين حديثتين لها ظهرت مرتدية القفطان المغربي الا ان استخدامها تقنية الفوتوشوب بشكل مبالغ به لتنحيف خصرها جعلها تتعرض للانتقادات كما انها ظهرت في الصور طويلة للغاية، تنافس عارضات الازياء العالميات مما دفع البعض الى التساؤل ان كانت فعلا طويلة كما ظهرت في هذه الصور او انها ايضاً طوّلت قامتها.
وأغلقت دنيا خاصية التعليقات خصوصا ان معظم التعليقات على صورها في الفترة الاخيرة اصبحت عبارة عن انتقاد لشكل جسمها رغم رشاقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة تنحّف خصرها بشكل لا يصدق .. وطولها يثير التساؤلات - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.