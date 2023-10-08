دنيا بطمة تنحّف خصرها بشكل لا يصدق .. وطولها يثير التساؤلات - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة للكثير من الانتقادات بعد نشرها صورتين حديثتين لها ظهرت مرتدية القفطان المغربي الا ان استخدامها تقنية الفوتوشوب بشكل مبالغ به لتنحيف خصرها جعلها تتعرض للانتقادات كما انها ظهرت في الصور طويلة للغاية، تنافس عارضات الازياء العالميات مما دفع البعض الى التساؤل ان كانت فعلا طويلة كما ظهرت في هذه الصور او انها ايضاً طوّلت قامتها.



وأغلقت دنيا خاصية التعليقات خصوصا ان معظم التعليقات على صورها في الفترة الاخيرة اصبحت عبارة عن انتقاد لشكل جسمها رغم رشاقتها.