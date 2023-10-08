وليد فواز يروج لـ مسلسل "صوت وصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان وليد فواز لمسلسل "صوت وصورة"، المقرر عرضه يوم 14 أكتوبر الجاري على قناة "DMC".

ونشر فواز بوستر العمل ، الذي تصدره، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن الله من يوم 14 أكتوبر على DMC".

مسلسل "صوت وصورة" يتكون من 30 حلقة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، بطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، نجلاء بدر، ولاء الشريف، صدقي صخر.

يذكر أن آخر أعمال الفنان وليد فواز مسلسل "الكتيبة 101"، بطولة آسر ياسين، عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، خالد الصاوي، تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة.