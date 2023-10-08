شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة ينضم لأبطال فيلم "أسد أسود" بطولة محمد رمضان بتوقيع محمد دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان شريف سلامة إلى بطولة فيلم "أسد أسود" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر بدء تصويره الفترة المقبلة، من تأليف وإخراج محمد دياب، والذى يعد من الأفلام الضخمة في الفترة المقبلة، حيث يجسد شريف دوراً مهماً في أحداث الفيلم لم يتم تقديمه مسبقاً.

الفيلم يتناول في جزء منه ثورة العبيد ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة مميزة بحسب مصادر من داخل الفيلم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقى فريق الممثلين تباعاً خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مخرج العمل يعاين أماكن التصوير حالياً والديكورات الخاصة بالفيلم وخلافه.

وبسبب فيلم "أسد أسود" قرر محمد رمضان عدم خوض منافسات دراما رمضان في العام المقبل، حتى يتفرغ للفيلم، خصوصاً أن محمد رمضان لديه تحد كبير في تقديم عمل سينمائي عالى المستوى وبجودة مميزة، وهو ما دفعه لعدم تقديم مسلسل درامي في رمضان 2024.

وعلى جانب آخر، يواصل شريف سلامة تصوير مسلسله الجديد "العودة" والذى تدور أحداثه في إطار صعيدى، حول التنقيب عن الذهب وخلافه، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب شريف سلامة كل من: عصام السقا ، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.