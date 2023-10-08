شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات اعترفن بالذهاب للطبيب النفسى دون خجل.. آخرهن غادة عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ الإنسان في بعض الأوقات إلى الطبيب النفسي، ويعتبر الكثير هذا الأمر سراً ويحاول إخفاءه، والبعض الآخر يرى بأنه شيء طبيعى فهو علاج، وهو نفس الحال على الفنانين، وهناك بعض الفنانات كشفت عن ذهابها للطبيب النفسى كان آخرهم النجمة غادة عبد الرازق، التي كشفت عن ذهابها للطبيب النفسى في بعض الأوقات خلا حلولها ضيفة في برنامج "معكم" منى الشاذلى.

غادة عبد الرازق

قالت الفنانة غادة عبد الرازق خلال حلولها ضيفة في برنامج "معكم" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON، بإنها تحرص على المتابعة الدورية مع طبيب نفسي شهير منذ 30 عامًا، مؤكدة أنها تلتزم بالأدوية التي يكتبها لها.

أصالة

اعترفت النجمة اصالة نصرى بذهابها للأطباء النفسيين خلال فترة انفصالها عن المخرج طارق العريان وقبل زواجها من فائق حسن، مشيرة إلى إنها تم علاجها بالكلام والحكمة، كما خضعت للأدوية لفترة 8 أشهر ولكن هذه الفترة كانت أسوى شيء في حياتها

يسرا

أكدت النجمة يسرا انها كانت تذهب للطبيب من أجل الفضفضة ولا كمريضة تتعافى ولم تتلق أى علاج، وحينما سافرت أمريكا فى عام 1985 كانت نحيفة جداً ولكنها التقت بأحد الأطباء هناك وهو الذى أرشدها لطبيبة مشهورة أخضعتها لتنويم مغناطيسى دامت 4 ساعات متواصلة وكانت وقتها تحكى للطبيبة وتبكى بشدة حتى فرغت من الحديث، مؤكدة أنها حينما دخلت الغرفة مع الطبيب النفسى أفرغت شحنة كانت بداخلها وظلت تحكى مشكلاتها لساعات طويلة، وعندما انتهت من الحديث، قال لها طبيبها المعالج إنها من أكثر الحالات التى شاهدها في حياته تعقيدا.

هند صبرى

كشفت هند صبرى أنها ذهبت للطبيب النفسي مرتين الأولى في عام 2005 أو 2006، فعلى الرغم من أنها كانت في هذا الوقت تحقق نجاحا كبيرا، وتظهر في كل المناسبات سعيدة، إلا أنها بداخلها كانت تشعر بحزن عميق دون أن تدري سبب هذا الحزن، فذهبت للطبيب وتحدثت معه وخضعت لجلسات وساعدها هذا كثيرا.

منى زكى

اعترفت النجمة منى زكى بكل جرأة فى إحدى لقاءاتها بانها كانت لجأت لطبيب نفسى مرتين، الأولى بعد وفاة والدها، لأنها أُصيبت باكتئاب وحزن لارتباطها الشديد به، وشعرت بالحاجة الى علاج نفسي، والمرة الثانية بعد أن قدمت شخصية سعاد حسنى فى مسلسل "السندريلا"، وشعرت بالتوتر والقلق، فالتحضيرات الكثيرة للشخصية جعلتها تفشل فى الخروج من الشخصية، حتى بعد انتهاء التصوير.

شيرين عبد الوهاب

صرحت شيرين عبد الوهاب في لقاء تلفزيوني، بأنها مصابة بمرض الوسواس القهري، وانها تذهب لطبيب نفسي للعلاج منه، وقالت إنها كانت تتمنى الزواج من طبيب نفسي ليعالجها، مشيرة إلى إنها خضعت للعلاج بالأدوية.

منة شلبى

كشفت النجمة منة شلبى أن اتقانها في أداء الأدوار ليس به سهولة، فهى تصاب بحالة من الاكتئاب والتوحد مع تجسيد كل شخصية جديدة، بسبب ركوب الشخصية بشكل جيد حتى أنها تعرض نفسها على طبيب نفسى بعد الانتهاء من كل شخصية في فيلم، وأكدت أنها لن تتردد فى القيام بهذه الخطوة إذا شعرت بالحاجة إليها، وأطلقت على المرض النفسى "نزلة البرد التي تحتاج الى علاج".

إلهام شاهين

روت الفنانة إلهام شاهين واقعة ذهابها إلى الطبيب النفسي خلال فترة بحياتها حيث ذهبت إلى طبيب خارج مصر.