شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو يوافق على إبقاء معركة الحضانة مع نور الفلاح بعيدا عن المحاكم العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق النجم العالمى آل باتشينو، الذى يخوض حاليا معركة مع صديقته نور الفلاح على حضانة ابنه حديث الولادة رومان، على إبقاء الأمر خاصا وبعيدا عن المحاكم العامة.

وبحسب ما ورد، وقع آل باتشينو على شرط يعبر عن موافقته على أن يتم الاستماع إلى القضية من قبل قاض خاص، وفقًا لصحيفة The Blast، وتكشف الوثائق القانونية التى حصلت عليها الصحيفة أن تفاصيل معركة الحضانة وإعالة الطفل بين آل باتشينو وصديقته ستظل خاصة وخارج نظام المحاكم العامة.



ال بتشينو ونور فلاح

من الناحية القانونية يسمى أمرًا لتعيين قاضٍ خاص.

وكانت نور الفلاح باتشينو، صديقة آل باتشينو السابقة، انفصلت عنه، وتقدمت بطلب للحصول على حضانة ابنها البالغ من العمر ثلاثة أشهر حسبما نشر موقع "ديلى ميل".

وقدمت الفلاح، 29 عامًا، مستندات قانونية فى لوس أنجلوس تطلب فيها الحضانة الجسدية الكاملة للرضيع، مضيفة أنها تريد أن يحصل الممثل البالغ من العمر 83 عامًا على "زيارة عادلة"، حسبما أفاد موقع The Blast بعد مراجعة المستندات القانونية، وكان آل باتشينو والفلاح مرتبطين عاطفياً منذ أبريل 2022، واستقبلا ابنهما فى 6 يونيو فى مستشفى سيدار سيناى فى لوس أنجلوس.

ونجم هوليوود الشهير هو بالفعل أب لثلاثة أطفال من امرأتين فهو يشارك التوأم البالغ من العمر 22 عامًا أوليفيا باتشينو وأنتون جيمس باتشينو مع بيفرلى دانجيلو، وجولى باتشينو، 33 عامًا، مع جان تارانت.

وكان قد ظهر الممثل العالمى آل باتشينو برفقة صديقته المنتجة الكويتية نورالفلاح بعد تناول عشاء رومانسى خلال الأسبوع الجارى، حيث شوهد باتشينو وهو يخرج من فندق Sunset Tower فى ويست هوليود مع المنتجة السينمائية البالغة من العمر 29 عامًا.