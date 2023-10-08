شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تروج لمسلسلها الجديد "صورت و صورة": يا مسهل يا رب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة حنان مطاوع، لمسلسلها الجديد صوت وصورة و المقرر عرضه يوم 14 أكتوبر الشهر الجارى على قناة dmc، حيث نشرت صورة بوستر المسلسل على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" يا مسهل يا رب، العرض 14 أكتوبر إن شاء الله".

وكانت قناة dmc قد أعلنت عن عرض مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعد من أبرز مسلسلات موسم الأوف سيزون، من إخراج محمود عبد التواب، وقد أعلنت قناة dmc عن البرومو الرسمي للمسلسل الذى تضمن حالة من التشويق والإثارة.

وتتطرق حنان مطاوع في مسلسلها "صوت وصورة" إلى جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة ضيق ويأس شديدة، بجانب أن حنان تناقش أيضاً فكرة دخول الذكاء الاصطناعى في حياة البشر وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلانى، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.