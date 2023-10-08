نوال الزغبي تُسجل دخولاً قويًا في سباق الأغاني.. بوقت قصير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سجّلت النجمة اللبنانية نوال الزغبي دخولاً قويًا بأغنيتها الجديدة “فخامة معاليك” في الاحصاءات الرسمية لراديو “جرس سكوب” في لبنان، واحتلت المرتبة الأولى في قائمة الأغاني الأكثر طلبًا من الجمهور.

وحققت أغنية “فخامة معاليك” أكثر من 9.8 مليون مشاهدة على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب” بعد 10 أيام فقط على اطلاقها. وتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا منذ صدورها إذ لا تزال ضمن التراند عبر موقع يوتيوب في عدد من البلدان العربية.

أغنية “فخامة معاليك” من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع، ونفذ تصوير الكليب المخرج فادي حداد في لبنان، حيث ظهرت نوال بعدة اطلالات كاجوال مناسبة للفكرة وللستايل الشبابي المعتمد في العمل.

ويتجدّد التعاون بين نوال الزغبي وشركة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في أغنية “فخامة معاليك” بعد النجاحات السابقة التي جمعتهما، وآخرها أغنيات “لسه باجي على بالك” و “حفلة“ و”مش بتساب”.