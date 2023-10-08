بفيلمين.. منى زكي تشعل المنافسة السينمائية في موسم الشتاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من النشاط السينمائي انتابت مجموعة من النجوم ليعود من جديد تقديم النجم السينمائي أكثر من فيلم في عام واحد، بعد أن اقتصر الأمر سنوات طويلة على تقديم النجم فيلماً واحداً في العام وربما كل عامين.

ويأتي على رأس هؤلاء النجوم كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي، حيث قدم كل منهما فيلماً جديداً في عام 2023، ويستعد كلاهما لطرح الفيلم الثاني مع بداية موسم الشتاء.

كما يأتي الفنان محمد إمام ليلحق بسابقيه حيث انتهى من تصوير فيلم “أبو نسب” وقارب على الانتهاء من فيلم “اللعب مع العيال”، لينتظر طرحهما خلال الفترة القادمة حيث من المنتظر أن يطرح “أبو نسب” خلال الموسم الشتوي القادم.

ويشهد الموسم الشتوي أيضاً ظهور الفنانة منى زكي في عملين من المنتظر أن يطرحا في وقت متزامن، حيث تخوض مع كريم عبد العزيز فيلم “لعب عيال” ومع محمد هنيدي فيلم “الجواهرجي”.

ويخوض الفنان آسر ياسين صراع الموسم الشتوي بفيلم “شماريخ” ليشعل النجوم الأربعة الموسم الشتوي، الذي سيكون موسماً ساخناً جداً.

ويأتي فيلم “شماريخ” ليكون الأول الذي يطرح في الموسم الشتوي، وهو من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

ويليه فيلم النجمين محمد هنيدي ومنى زكي “الجواهرجي” وهو الفيلم الذي أعاد هنيدي ومنى للعمل معًا مرة أخرى عقب ابتعاد دام قرابة الـ 24 عامًا إذ كان آخر تعاون سينمائي بينهما فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” عام 1998.

كذلك من المقرر أن يتم طرح فيلم الفنان كريم عبد العزيز الجديد “لعب عيال” بالسينمات خلال شتاء 2024 عقب حالة من الانتعاش الفني بعد نجاح فيلمه الأخير “بيت الروبي” وتحقيقه إيرادات كبيرة جعلته يحتل المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

ويأتي محمد إمام بفيلم “أبو نسب” والذي شاركته بطولته ياسمين صبري في ثالث تعاون بينهما بعد فيلمي “جحيم في الهند” و”ليلة هنا وسرور”، والفيلم من إخراج رامي إمامي.