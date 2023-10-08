حافية القدمين.. ياسمين صبري تحدث ضجّة بصور من طائرتها الخاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة ياسمين صبري، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صوراً عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، أثناء إحدى رحلاتها التي دأبت على القيام بها خلال الفترة الماضية.

وظهرت ياسمين داخل طائرة خاصة، وهي تقف في ممر الطائرة حافية القدمين وتمسك في يدها فنجاناً من القهوة، وبإطلالة كلاسيكية بسيطة، وعلقت على الصورة بقولها: “يا صباح البركة”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع صور ياسمين حيث أكد الكثيرون أن وقوفها حافية في ممر الطائرة معناه انها في رحلة طويلة من رحلاتها المميزة لأحد الأماكن السياحية.

وكانت ياسمين قد خلت ضيفة على برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، حيث كشفت عن رأيها في نجمة برامج الواقع الأميركية كيم كارداشيان، مؤكدة أنها نموذج سيئ، على الرغم من أنها تستطيع أن تحوّل التراب أو أي شيء آخر إلى ذهب.

وقالت: “هي بتشتغل بيزنس وومان، وهل هنفضل نسأل هي بتشتغل إيه؟ وهي داخلة في ثروة تصل لـ2 مليار دولار! وهي ست بتحط نقط ومميزات الجمال في العالم على اللي بتعمله، هي الميزان، لو عملت كده دي الموضة، عملت كده ده الجمال”.

وأضافت: “هي مش نموذج ليّ، أنا شايفاها ست عرفت تستخدم مشاكلها صح… كارداشيان بتمسك أي حاجة تخلّيها دهب، لكن ده نموذج سيئ ومش عايزين نحطه للناس كإنجاز، ده مش إنجاز”.