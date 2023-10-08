شيرين عبد الوهاب تخطط لعودة قويّة.. مفاجآت بانتظار محبيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عودتها من جديد لإحياء الحفلات بعد فترة غياب عن جمهورها، تخطط النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لعودة قوية إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك بمجموعة مفاجآت جديدة لجمهورها، حيث تستعد لطرح ألبومها الجديد الذي يضم ثماني أغنيات جديدة سيتم طرحها تباعاً، حيث قالت شيرين في تصريح لها: “إن شاء الله في أربع أغاني هينزلوا الفترة الجاية من ألبومي الجديد مع شركة روتانا، وبعدها أربع أغان أخرى يعني هيكون مقسم أربعة في أربعة”.

واستمراراً لمفاجآت شيرين عبد الوهاب سوف تحيي حفلاً غنائياً في دولة الكويت يوم 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ضمن فعاليات “مهرجان ليلة العمر 2023″، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً كبيراً، كما تحيي أيضاً حفلاً آخر في لبنان، ومن المقرر إقامته يوم 28 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وإضافة إلى الحفلات المقرر إحياؤها الفترة القادمة أعلنت شيرين عن تحضيرات لفيلم وثائقي تظهر فيه بشخصيتها الحقيقية، قائلة: “بالفعل أعكف على تحضيرات فيلم وثائقي جديد بالتعاون مع منصة نتفليكس وسوف أظهر خلاله بشخصيتي الحقيقية كما أن هناك فتاة صغيرة تقوم بدوري في مرحلة الطفولة”.