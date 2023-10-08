زينة تنشر الصور الأولى من كواليس فيلم “الإسكندراني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة صور من كواليس تصوير فيلم “الإسكندراني” للمخرج خالد يوسف، والذي من المقرر عرضه قريبًا بعد الانتهاء من تصويره وجميع التحضيرات.

وظهرت زينة في الصور ممسكةً في إحداها بكلاكيت فيلم “الإسكندراني” من أمام البحر، وفي باقي الصور كانت تقف على سطح أحد المراكب، وعلقت على الصور قائلة: “فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف، من أجمل مكان في العالم الإسكندرية، وعن أجمل مدن مصر بلادي”.

وكانت زينة قد كشفت في تصريحات سابقة عن تفاصيل شخصيتها في فيلم “الإسكندراني”، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي، والمأخوذ عن رواية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، قائلة: “اسم الشخصية قمر، وهي بنت إسكندرانية جدعة وتعاني من الظلم في حياتها، والظلم الذي تتعرض له هو ظلم مشاعر وخداع وكدب.

وعن طريقة اختيارها للأدوار، قالت: “أي عمل بيبقى مسئولية وباخد كل عمل بمسئولية كبيرة، وهقدم شخصية كلها على بعضها مختلفة”.

ويشارك في فيلم الإسكندراني مجموعة متميزة من النجوم، من أبرزهم: أحمد العوضي، زينة، محمد رضوان، انتصار، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود الليثي، محمود حافظ، وغيرهم من ضيوف الشرف والفنانين والفيلم من إخراج خالد يوسف.