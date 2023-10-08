إلهام شاهين ترد بقوّة على منتقدي أعمالها: “ميليشيات إلكترونية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE، حيث وجهت رسالة قوية لمهاجميها ومنتقدي أعمالها، مؤكدة أنها لا تتعمد استفزاز الجمهور، كما تحدثت عن شخصيتها في مسلسل ألفريدو، موضحة أنها لم تخرج من الشخصية حتى الآن.

وقالت إلهام: “أنا مخرجتش من شخصية سوسو لغاية دلوقتي ولسة مأثرة عليا، وأثرت عليا في تكريمي بمهرجان الإسكندرية السينمائي، وكنت في موود مسلسل ألفريدو وفي نفس الوقت أروح أشارك في المهرجان وهو جو تاني بمثابة عرس سينمائي وفرحة وغنا وفن والناس كانت فرحانة بيا، لكن في نفس الوقت كانت مشاعر متضاربة وبتعمل لخبطة، وكنت أتمنى أن يكون المسلسل والمهرجان في توقيتين مختلفين”.

وتابعت: “رحت المهرجان متأخر لأني كنت مشغولة بالحلقة الأخيرة من مسلسل ألفريدو ودخلت المسرح في المهرجان في مود عزاء، والمفروض أودع الناس وأشكرهم، سواء أستاذ هاني لاشين وعلي بدرخان والفنان محمود حميدة وكبار الفنانين، وكنت حاطة في دماغي إني هشكرهم لكن لقيت نفسي سرحانة في شخصية سوسو ومفصولة عن الواقع، ولسة مارجعتش إلهام شاهين”.

ووجهت إلهام شاهين رسالة لمهاجميها، ومهاجمي مسلسلها “ألفريدو” وقت عرض البوستر، قائلة: “ميليشيات إلكترونية نشيطة وأنا عارفاهم من طريقة الكتابة وحافظاهم وحافظة طريقتهم، وبدأوا يشتموا احتياطي قبل ما يشوفوا ويقولك ست كبيرة وهتحب شاب صغير؟! حتى لو ده حقيقي ليه بتحكموا قبل ماتشوفوا؟”.

واستكملت: “أنا عارفة أن الهجوم ده عشان إلهام شاهين مش عشان المسلسل وده متوقع، لأن آرائي لا تتغير ومش بخاف من حد، وأنا صادقة مش بعرف أجامل ولا أنافق ولا حتى جمهوري عشان أكسبه، صعب تكسب كل الناس، الرسل وربنا سبحانه وتعالى فيه ناس لم تؤمن بهم تعمل كده أنت إزاي؟ أنت كده منافق”.

وأكدت: “أنا مش قصدي أستفز الناس أنا ست صادقة جدًا ماعنديش توازنات، أنا بغير على ثلاث حاجات على الفن وبلدي وديني، لأن الآراء المتشددة مسيئة له، وبغير على بلدي واللي يقرب منها باكله، والتلات حاجات دول متقربش منهم”.

وأضافت إلهام: “اللي زعلان ومش بيحبني متتفرجش عليا أنا مش بشربك المسلسل بالعافية؟ طيب تتابع ليه المسلسل وبتدخل صفحتي ليه؟ إقلب المحطة، فيه ناس فاضية ومعندهاش شغلانة معنى أنك بتدخل على صفحتي وبتتناقش في العمل يبقى متابعني”.

وتابعت: مش عاوزاكم تحبوني لكن احترموا فني يا متدينين أوي، مش السيدة خديجة تزوجت الرسول وكانت أكبر منه بـ15 سنة؟ ولا أنتوا معترضين على الرسول، ومجربتش إني اتجوز حد أصغر مني، ولكن جايز ليه لأ”.