ميرنا وليد - بيروت - شاركت الاعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية فيديو جديد من احدث ظهور لابنتها ليا من الممثل اللبناني طوني أبو جودة. وبدت ليا بغاية الجمال اذ ورثت ملامح وجهها عن والدتها التي تعد من أجمل مقدمات البرامج اللبنانيات والتي استطاعت ان تحافظ على جمالها من دون ان تستعين بالتجميل ومن دون ان تغيّر ملامحها التي عرفها بها الجمهور وعلقت كارلا على الفيديو وكتبت: "ابنتي الجميلة تكبر بسرعة".

يذكر انه على الرغم من طلاق كارلا وطوني الا انهما يتمتعان بعلاقة صداقة جيدة ويعتنيان بابنتهما معاً.

كانت هذه تفاصيل خبر إبنة كارلا حداد وطوني أبو جودة تنافس أجمل الشابات بجمالها - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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