خاص وبالفيديو - اشتي حديد تتحدث عن مشاركتها في مهرجان العراق الدولي .. وتختار قصي خولي

ميرنا وليد - بيروت - اشتي حديد هي ممثل عراقية كانت بدايتها في عالم عرض الأزياء حيث شاركت في الكثير من العروض في محافظات عراقية، كما أنه عملت مقدمة برامج في الإذاعة وبدايتها في عالم التمثيل كانت في مسرحية "gate 7" وحققت شهرة من خلال التمثيل في برنامج "ولاية بطيخ".



في شهر رمضان الماضي شاركت اشتي في مسلسل عراقي يحمل إسم "غيد"، يتناول بعض المشاكل الزوجية في المجتمع العراقي، وترشحت اشتي عن مشاركتها في العمل لجائزة في مهرجان العراق الدولي الذي أقيم في الأيام الماضية بدورته الأولى وترأسه الفنانة العراقية شذى حسون.

موقع "الفن" تواجد في الحفل بحضور رئيسة التحرير سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، وأجرت لقاءً مع الممثلة العراقية اشتي حديد التي تحدثت عن مشاركتها في الحفل.

وكيف ردت اشتي على السؤال حول من تختار أن تعطي جائزة؟ وبعيداً عن ذلك في أي اطار اختارت الممثل السوري قصي خولي.

التفاصيل في الفيديو المرفق: