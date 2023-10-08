ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة المصرية حلا شيحة على التطورات الحاصلة بين فلسطين واسرائيل ووصفت ما حدث بالمشهد التاريخي الذي لن يمحى من الذاكرة.
وشاركت حلا عبر حسابها صورة لشباب المقاومة الفلسطينية خلال الهجوم على المستوطنات الإسرائيلية في غزة وكتبت: "مشهد تاريخي لن يمحي من ذاكرتنا و شاهده العالم كله، فلسطين وطن حر رغم الاستعمار، صامد أمام طغيان وحصار واستيطان اليهود عبر السنين".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا المنشور واشادوا بموقف حلا شيحة وبما كتبته في وقت ان هناك الكثير من الفنانين لم يعلقوا على الاحداث.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تعلق على "طوفان الأقصى": مشهد تاريخي لن يمحى من ذاكرتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.