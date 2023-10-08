حلا شيحة تعلق على "طوفان الأقصى": مشهد تاريخي لن يمحى من ذاكرتنا

ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة المصرية حلا شيحة على التطورات الحاصلة بين فلسطين واسرائيل ووصفت ما حدث بالمشهد التاريخي الذي لن يمحى من الذاكرة.



وشاركت حلا عبر حسابها صورة لشباب المقاومة الفلسطينية خلال الهجوم على المستوطنات الإسرائيلية في غزة وكتبت: "مشهد تاريخي لن يمحي من ذاكرتنا و شاهده العالم كله، فلسطين وطن حر رغم الاستعمار، صامد أمام طغيان وحصار واستيطان اليهود عبر السنين".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا المنشور واشادوا بموقف حلا شيحة وبما كتبته في وقت ان هناك الكثير من الفنانين لم يعلقوا على الاحداث.