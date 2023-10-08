كاظم الساهر يتحدث عن طفولته القاسية وما كانت أول مهنة عمل بها ؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان العراقي كاظم الساهر كيف ألهمته والدته للغناء والدفاع عن المرأة، على الرغم من انه عاش طفولة قاسية اذ ان منزلهم لم يكن فيه مكيف على الرغم من ان الحرارة كانت تصل إلى 50 درجة مئوية وقال في مقابلة مع قناة DW الالمانية: "كنا أنا وأخي نأخذ طبق الطعام نهفي لوالدي الذي كان يشتغل ويتعب، ورغم كل ذلك كانت والدتي تدخل إلى المطبخ، علماً أنه لا توجد به نافذة، لذا حرصت على أن ترافقني منذ خطوتي الأولى".



وكشف عن أول مهنة عمل بها وكانت في معمل لصناعة النسيج، كما تحدث عن المراة واعتبرها "كل المجتمع وليس نصف المجتمع" وتابع "الرجال عبارة عن فوضى ونسبة كبيرة منهم غير منظمين".