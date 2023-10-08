ميرنا وليد - بيروت - حضرت كل من الفنانة اللبنانية إليسا والممثلة المصرية ياسمين صبري والممثلة التركية مريم أوزرلي وخبيرة التجميل الشهيرة هدى قطان إحدى مباريات NBA التي أقيمت أمس في أبو ظبي. وجلست إليسا والى جانبها كل من ياسمين صبري ومريم أوزرلي وانتشرت لقطات وفيديوهات لهن وهن يتحدث معا. واختارت اليسا فستانا باللون الكحلي من دار كريستيان ديو لهذه المناسبة اما ياسمين صبري ارتدت فستانا اسودا اما مريم اوزرلي ارتدت بدلة سوداء.

ويبدو ان نجوم الوطن العربي يتفاعلون مع مباريات الـ NBA هذا الموسم فسبق وحضرت الفنانة مايا دياب والممثلة نور الغندور المباريات من قبل.

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا وياسمين صبري ومريم أوزرلي جنبا الى جنب في إحدى مباريات الـ NBA لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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