نسمة هركي تطرح "إللينا" أخر أغاني ألبومها الجديد "طايرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طرحت المطربة النوبية نسمة هركي أخر أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "طايرة"، والأغنية الجديدة بعنوان "إللينِا"، وهي لرائد الفن النوبي سليم شعراوي، كلمات وألحان: حسين جاسر، وأعادت نسمة توزيعها من جديد، وإضافة بعض الكلمات العربية والفرنسية، وتوزيع: حمودي تنوم.

نسمة هركي مغنية وملحنة مصرية من أصل نوبي، من مواليد القاهرة 1984، كلمة "هركي" و تنطق "إركي" تعني الأرض أو القرية باللغة النوبية، و"طايرة" هو أول ألبوم غنائي لنسمة، مكون من 5 أغاني، وهي: "فاكر"، "سالكسونا"، "صعبة ليه"، "طايرة"، "إللينِا".

في 2006 – 2007 انضمت لفرقة الطمي المسرحية والتي كانت تضم مجموعة من زملائها بكلية الفنون الجميلة وكانت الفرقة تقدم أمسيات غنائية للشيخ إمام وعدلي فخري وسيد درويش وأيضاً مسرحيات درامية/غنائية.

في 2011 – 2012 انضمت إلى "مشروع كورال" وفي نفس التوقيت بدأت في تلحين وكتابة أعمالها الخاصة، بعدها قامت مع بعض أصدقائها بتكوين فرقة تضم ثلاث فتيات تحت اسم Viva Salata قدمن من خلالها أغاني مختلفة بتوزيع معاصر، خاضت تجربة العزف على آلات كالبيانو والجيتار لفترات مما ساعدها على تلحين بعض أعمالها، بينما كان لآلة النفخ "الكازو" النصيب الأكبر من الإستخدام في أغانيها.

شاركت في عدة ورش موسيقية مع الفنان المصري العالمي فتحي سلامة ومنشد السيرة الهلالية الشيخ زين محمود كما حصلت على فرصة لفترة قصيرة لتتعلم من فنانة الأوبرا الكبيرة نيفين علوبة من خلال مشاركتها في مجموعة "فابريكا" للموسيقى المسرحية.