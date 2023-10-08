شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تصور فيلم "الإسكندرانى" وتنشر صور أمام البحر فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافرت النجمة زينة إلى الإسكندرية لتصوير عدد من مشاهد فيلمها الجديد "الإسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف، وذلك بعد الانتهاء من جزء كبير من مشاهد العمل في بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، ونشرت زينة عدد من الصور أمام البحر في الإسكندرية وعلقت: "فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف، من أجمل مكان في العالم الإسكندرية، وعن أجمل مدن مصر".

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

ويسجل الاسكندرانى التعاون الثانى بين زينة المخرج خالد يوسف في السينما بعد 5 سنوات من فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما، وشارك في بطولته عمرو سعد، غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران.

وكان آخر أعمال زينة في السينما فيلم "الفلوس" الذى قدمته مع النجم تامر حسنى وعرض عام 2019 وشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، كميل سلامة، حنيد زين الدين وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد السقا، مى عز الدين، عمر زهران، جوهرة، أسعد رشدان والفيلم قصة تامر حسنى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.



زينة من كواليس فيلم الاسكندرانى فى الاسكندرية



زينة



زينة فى الإسكندرية



النجمة زينة



زينة امام البحر فى الاسكندرية



زينة تصور فيلم الاسكندرانى فى الاسكندرية