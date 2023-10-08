شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنان طلعت زكريا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان طلعت زكريا الذى قدم أعمال مهمة تركت بصمة كبيرة مع جمهوره ومازالت أعماله خالدة في ذهن الجمهور حتى الآن .

الراحل اشتهر بأدواره الكوميدية، وبخفة دمه، وترك وراءه بصمة كبيرة في عالم الفن، وهو من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات وشارك فى أول فيلم له عام 1984 بعنوان "حادى بادى" من بطولة الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ونورا.

أبرز الأفلام التي شارك بها (غبي منه فيه، حاحا وتفاحة، طباخ الريس، السيد أبو العربي وصل، أبو علي، حرامية في تايلاند، التجربة الدنماركية، بخيت وعديلة 2: الجردل والكنكة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك بها ألف ليلة وليلة، مبروك جالك قلق، زهرة وأزواجها الخمسة، الزيبق)

من أبرز إفيهاته: "البوليس هيدخل من الباب دا ونتمسك هنا" من فيلم "غبي منه فيه"، "شكلك فاهم يا نصة" من فيلم "غبي منه فيه"، "لو لم أكن مصريا لودت أن أكون إسكندرنيا"، "بس بس يا عم الله يرضى عليك، ساعة ونص مريم، الواحة كلها مفيهاش غير مريم" من فيلم "أبو علي"، "قول حاحا" من فيلم "التجربة الدنماركية".

الراحل متزوج وله من الأبناء عمر وايمى زوجته الثانية كانت شيرين المنزلاوي، وهي والدة الفنانة هنا الزاهد وقد تطلقا بعد زواج دام أكثر من 13 سنة.

توفى في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأولى من الفجر، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.