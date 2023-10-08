شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى وحسام حسنى ومحمد محيى يزورون الشاعر عنتر هلال بعد عملية قلب مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حميد الشاعرى عن الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال، بعد نجاح عملية القلب المفتوح التي إجرائها بالقلب وتغير صمامين.

ونشر حميد الشاعرى، صورة عبر حسابه على فيس بوك، من زيارة الشاعر عنتر هلال للاطمئنان على حالته مع النجم محمد محى والفنان حسام حسنى، وكتب على الصورة قائلا:"الحمد لله بفضله ورعايته الشاعر والفنان والملحن وصديق العمر الجميل عنتر هلال أجرى عملية قلب مفتوح وتغير صمامين وكللت بالنجاح الحمد لله نورت بيتك".

وفى لقاء سابق لحسام حسنى، تحدث عن عنتر هلال ، قائلا:"فى أحد الأوقات قال لى عنتر هلال، مؤلف أغنية "كل البنات بتحبك": انت كل البنات بتحبك، وفى نفس الوقت أخرج ورقة وكتب الأغنية، ونجح الألبوم فى أول يوم له، لافتا إلى أن الأغنية نزلت 1991 منذ 30 عاما، واتمنى أن تعيش أغنيتى مثل الأجيال السابقة

وأضاف:"أشبه "عنتر" بصلاح جاهين فهو رسام كاريكاتير، لافتا إلى أغنية "عينى" لحميدو الشاعرى والتى ألفها عنتر جميلة"، وأشار حسام حسنى إلى أنه خريج تربية موسيقية دفعة 90، وعدت إلى الكلية، ولم أسمع بعناية عن الأشكال الموسيقية المتعددة وقتها.