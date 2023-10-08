نادر الأتات في المرتبة الأولى.. الجمهور يختار “سمعني أغاني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية النجم اللبناني نادر الأتات الجديدة “سمعني أغاني” نجاحها، وتصدّرها في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وتصدرت أغنية “سمعني أغاني”، تصنيف أفضل عشر أغنيات في لبنان (أحلى الأغاني)، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لإذاعة وتلفزيون “أغاني أغاني”، مشيرًا إلى أنها الأغنية التي حصدت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور منذ دخول التصنيف الذي يُعدّ أسبوعيًا.

أغنية “سمعني أغاني” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع عمر صباغ، وقدّم من خلالها نادر الأتات ستايلاً موسيقيًا جديدًا من حيث اللحن والتوزيع.

أمّا الفيديو كليب فهو من إخراج سعيد الماروق وحقق أكثر من 4.7 مليون مشاهدة بعد أسبوعين فقط من صدوره على قناة نادر الأتات على “يوتيوب”.