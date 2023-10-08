اتجهت لتقديم البرامج.. فنانة مصرية شابة تعلن أسباب اعتزالها التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الشابة دينا أبو السعود الأسباب التي أدت إلى ابتعادها عن التمثيل في بداية حياتها الفنية، وذلك بعد أن قدمت آخر أعمالها مسلسل “شط V.I.P الذي عُرض عام 2014، مؤكدة أنها حاليًا لا تفكر في العودة لمجال الفن بسبب اتجاهها لتقديم البرامج التلفزيونية.

وقالت دينا: “ابتعدت عن مجال الفن بسبب وفاة والدي ومرض والدتي اللي استمر لسنوات وكنت برافقها في المستشفيات، وجالي أدوار كتير ولكن كنت بعتذر، وبعد وفاة والدتي مريت بفترة اكتئاب واتقفلت من كل حاجة ورجعت مجالي الأساسي الصيدلة واشتغلت في شركة أدوية لغاية ما وصلت لمجال الإعلام”.

وأكدت دينا أبو السعود أنها كانت تريد أن تثبت ذاتها بعدما تركت مجال الفن، واتجهت لتقديم البرامج، مشيرة إلى أنها لا تفكر حاليًا في العودة للفن على الرغم من مشاركتها في أكثر من عمل فني منذ بداية مشوارها ومشاركتها مع كبار النجوم مثل نادية الجندي في مسلسل “مشوار امرأة” الذي عُرض عام 2004.

يشار إلى أن مسلسل “شط V.I.P” تدور أحداثه حول أربعة شباب على قدر يسير من الثراء يفكرون في مشروع تجاري يجمعهم معًا، فيهديهم تفكيرهم إلى إنشاء قرية سياحية، ولكن بعد أن يبدأوا في تنفيذ المشروع، تواجههم العديد من الصعوبات بسبب المسئوليات الكثيرة التي تنتظرهم، وشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم، راندا البحيري، رامي وحيد، نهى إسماعيل، محمد الصاوي، عمرو عبد العزيز، والعمل من تأليف عمرو فهمي، وإخراج أشرف عبد المعطي.