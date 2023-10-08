“من أحلى الأغاني”.. تامر حسني يستذكر هذه الأغنية والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم المصري تامر حسني المتابعين على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي مقطعًا من أغنية “لينا حياة بعدين”، والتي قدمها في عام 2020 كتتر لمسلسل “مدرسة الحب”.

وعلق تامر على الفيديو قائلًا: “أغنية لينا حياة بعدين من أحلى الأغاني اللي قدمتها وكان نفسي تاخد حظها أكتر من كده يا ترى تعرفوها؟”.

وتفاعل مع منشور تامر الكثير من متابعيه الذين أكدوا أن الأغنية تعد بالفعل من أجمل أغنياته.

وفي سياق آخر، يواصل تامر حسني طرح أغنيات ألبومه الجديد الذي سبق وأصدر منه أغنيات “هرمون السعادة” وهي أغنية عنوان الألبوم، و“مش هتغير عشان حد”، “تاج”، و“حوا”.

وردّ تامر حسني على تساؤلات الجمهور والمتابعين حول موعد صدور باقي أغنيات الألبوم، مؤكدًا أن الأغنيات لن تصدر دفعة واحدة، بل سيتم طرحها في أوقات متلاحقة على مدار العام الحالي.