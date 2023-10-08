“المسرح يضيء الحياة” في بغداد بعروض عربية وأجنبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينطلق مهرجان بغداد الدولي للمسرح في العاشر من أكتوبر، بتنظيم من دائرة السينما والمسرح، تحت شعار “المسرح يُضيء الحياة”، وذلك في عدد من مسارح العراق.

ويشهد المهرجان على مدى سبعة أيام، عروضاً محلية وعربية، من بينها ثلاثة عروض عراقية هي، “الملك لير وساحرات مكبث” لكاميران رؤوف، و”أمل” لجواد الأسدي، و”بيت أبي عبد الله” لأنس عبد الصمد.

وتقام تسعة عروض من سبعة بلدان عربية هي “فرمولوجيا” للحاكم مسعود من الأردن، و”موشكا” ليوسف البلوشي من عُمان، و”نقيق” لعجاج سليم من سورية، و”حيث لا يراني أحد” لمحمود صلاح عطية من مصر.

وتضمّ العروض أيضاً “مانيا” لإدريس بن حديد، و”نوستالجيا” للخضر منصوري من الجزائر، و”ثورة الخشب” لفيصل بن محمود، و”خارج عن السيطرة” لآمال العويني من تونس، و”إكستازيا” لياسين أحجام من المغرب.

كما تشارك ثمانية عروض من 8 بلدان أجنبية هي، “مكبث زار” من إيران، و”كلكامش” من بلجيكا وتركيا، و”ليزا” من روسيا، و”الكنغر الأزرق” و”روميو وجولييت” من إيطاليا، و”كونترا” من ألمانيا، و”رسم الخرائط الخيالي” من فرنسا، و”لا علاقة له بالموضوع” من البرازيل.

ويعقد خلال المهرجان مؤتمر فكري بعنوان “مشهدية الخطاب المسرحي الجديد: ذائقة التلقّي المُعاصر وممكنات الإنتاج”، يتناول “أبجدية السينوغرافيا وتأثيث الفضاء المسرحي”، و”منطلقات الرؤية الإخراجية وممكنات التجسيد”، و”تكنولوجيا النصّ المُعاصر وتقنيات الكتابة الدراماتورجية”.

ويكرّم المهرجان 18 فناناً مسرحياً من بلدان عربية عدّة، نظير إسهاماتهم الفنّية في خدمة الحراك المسرحي طوال مسيرتهم الإبداعية.

من جهة ثانية، اختارت الهيئة العربية للمسرح الفنانة اللبنانية نضال الأشقر لتكون صاحبة رسالة اليوم العربي للمسرح للعام 2024، لتكتبها وتلقيها في العاشر من يناير في افتتاح الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي في بغداد.

ويأتي اختيار الأشقر لهذا الحدث السنوي الهام، “انطلاقاً من القيمة الفنية والإبداعية التي تمثّلها الفنانة في سجلات المسرح العربي عموماً، واللبناني بشكل خاص خاصة، والدور الاستثنائي في تكوين صورة بهية لبصمات سيدات المسرح العربي”، بحسب بيان الهيئة.