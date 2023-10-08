أريانا غراندي تنهي قضية طلاقها.. كم ستدفع لـ دالتون غوميز؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أنهت نجمة البوب العالمية أريانا غراندي طلاقها من دالتون غوميز يوم الجمعة، وسيتعين عليها أن تدفع لزوجها السابق مبلغ تسوية ضخماً قدره مليون و250 ألف دولار مقدماً. ولن يتلقى وكيل العقارات الفاخرة النفقة الزوجية، حيث سيتم منح دفعته المعفاة من الضرائب مقدماً بدلاً من مرور الوقت، وفقاً لموقع TMZ. كما ستدفع غراندي ما يصل إلى 25 ألف دولار من الرسوم القانونية وأتعاب المحامي لغوميز، وسيحصل أيضاً على نصف الإيرادات من بيع منزلهما في لوس أنجلوس.

تقدمت أريانا غراندي بطلب رسمي للطلاق من زوجها دالتون غوميز بعد عامين من الزواج، وكذلك فعل الأخير. وذكر موقع TMZ الأمريكي أن محامية النجمة، وتدعى لورا واسر، تقدمت بالطلب، مشيرة إلى أن وجود “اختلافات لا يمكن التصالح فيها” هي سبب للطلاق.

وعلى الفور، تجاوب دالتون مع الطلب، إذ يبدو أن الأمر متفق عليه، وجرى بالتنسيق قبل الذهاب إلى المحكمة، كما ورد في التقرير أن أريانا ستُقدم شيكاً لدالتون على أن ينتهي الأمر بذلك.

واللافت أن الثنائي انفصلا في فبراير من العام الحالي، لكن أوراق الطلاق لم تقدم حتى الشهر الماضي، بعد أن تم الاتفاق بينهما وبالتراضي على ذلك. وقد أفاد تقرير، صادر عن موقع TMZ، أنه لا يزال هناك حب واحترام متبادل قوي بين أريانا ودالتون، وأرادا التأكد من أن كل شيء يتم بشكل صحيح مع بعضهما البعض.

حتى قبل الانتهاء من طلاقهما، انتقلت نجمة البوب إلى علاقة جديدة، حيث شرعت غراندي في مسعى رومانسي جديد مع إيثان سلاتر، الممثل والمغني الذي اشتهر بدوره في دور بوك في “Wicked Part 1”.

كما طلَّق سلاتر، البالغ من العمر 31 عاماً، زوجته؛ عندما بدأ بمواعدة غراندي في وقتٍ سابق من هذا العام، الأمر الذي لم يُرضِ المعجبين على الإطلاق.