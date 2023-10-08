شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز محطات شيرين عبد الوهاب x عيد ميلادها .. نجاح كبير وقصة اعتزال مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 8 من أكتوبر مع عيد ميلاد النجمة شيرين عبد الوهاب فهى من مواليد 8 أكتوبر، وتعد شيرين أحد أبرز مطربات الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، بعدما حققت العديد من النجاحات بأغانيها.



شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب بدأت مشوارها الفنى منذ صغرها إذ تتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب بناءا على نصيحة أحد مدرسيها الذى أقنع والدها بضرورة تنمية موهبتها الفنية بالذهاب لدار الأوبرا لإثقال موهبتها مع سليم سحاب، وهو ما حصل بالفعل.

عام 2000 ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، ثم كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوم غنائى مشترك لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، والذى حقق نجاحاً كبيراً.

شيرين عبد الوهاب

كما لم يتوقف نجاحها مع نصر محروس عند هذا الحد وإنما قدما معاً محطات هامة في عمر شيرين عبد الوهاب مثل "آه يا ليل" التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003.

وخلال نفس الفترة دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل"، ورغم أنه أول تجاربها بالسينما إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً.



شيرين عبد الوهاب

أيضاً دخلت شيرين عبد الوهاب عالم الدراما التليفزيونية بمسلسل "طريقى"، الذى نال جائزة أفضل مسلسل درامى فى مهرجان الإذاعة والتليفزيون التونسى، وحقق نجاحاً عربياً بصورة كبيرة إذ أبرزت فيه مواهبها وقدراتها التمثيلية بصورة كبيرة.

بعد مسلسل طريقى وتحديداً فى عام 2016 فاجأت شيرين عبد الوهاب باتخاذ قرار الاعتزال، إلا أنها عادت بعد 3 أيام فقط عن القرار، وذلك بعدما أثارت بهذا القرار صخباً كبيراً فى الوسط الفنى وبالنسبة لجمهورها.



شيرين عبد الوهاب فى صورة أخرى لها

شاركت شيرين عبد الوهاب خلال مسيرتها بجانب التمثيل والغناء كعضو لجنة تحكيم فى ثلاثة مواسم من برنامج "ذا فويس-أحلى صوت"، بجانب تقديمها برنامجا غنائيا منوعا باسم "شيرى استوديو".