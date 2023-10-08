شكرا لقرائتكم خبر عن هل حذفت كايلى جينر ستورى دعم إسرائيل بسبب الهجوم عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر، بحذف الأستورى الخاصة بها، التي كشفت من خلالها عن دعمها لـ إسرائيل، الذي نشرته من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، بعد فترة قصيرة من نشرها، وهى عبارة عن صورة للعلم الإسرائيلى، وعلقت عليه "نقف الآن ودائما مع المواطنين فى إسرائيل".



ستورى كايلى جينر

وهذا ما دفع عدد كبير من متابعى نجمة تليفزيون الواقع في مهاجمتها من مختلف أنحاء العالم، بسبب دعمها للجانب الأسرائيلى بعد أحداث طوفان الأقصى، حيث تمكنت عناصر من المقاومة الفلسطينية من أسر عدد من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، أمس السبت، وذلك ضمن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في غزة ضد جيش الاحتلال الاسرائيلى.



كايلى جينر

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع محصلة القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها صباح أمس الجناح العسكري لحركة "حماس"، إلى ما يزيد عن 300 قتيل.

ونقلت القناة عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها، في بيان صحفي، إن هناك أكثر من 1864 مُصابًا، بينهم 19 في حالة حرجة، و326 في حالة خطيرة، و359 في حالة متوسطة، وذلك نتيجة القصف وتسلل عناصر "حماس" وفصائل المقاومة إلى المدن الجنوبية في إسرائيل والمستوطنات القريبة من قطاع غزة.