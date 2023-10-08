شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور: أؤيد ترشح الرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة سماح أنور تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

وقالت سماح أنور، لـ ”الخليج 365”: "أؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي تأييدا كاملا للانتخابات الرئاسية المقبلة لما حققه لمصر من انجازات عظيمة كنت دائما أحلم بها لبلدي".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" في العاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.