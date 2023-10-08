شكرا لقرائتكم خبر عن يوم ميلادها.. معلومات فى حياة شيرين عبد الوهاب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها، و"الخليج 365 " يرصد بعض الأرقام التي تعبر فيها عن أهم اللحظات الفارقة في مشوارها الفني.

1.ولدت الفنانة شيرين في حي القلعة، بمدينة القاهرة، في 8 أكتوبر 1980

2. تزوجت الموزع الموسيقى محمد مصطفى في عام 2007، ولها ابنتين منه هما «مريم» و«هناء»، غير أنها انفصلت عنه في عام 2012، بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات



شيرين عبد الوهاب

3. حصلت «شيرين» على العديد من الجوائز المهمة خلال مسيرتها الفنية؛ منها 5 تكريمات من الموريكس دور كأفضل مطربة عربية عام 2011 و2012 و2014 و2017 و2018، وحصلت على 3 جوائز من الميما ميوزيك أورد كأفضل فنانه عربية، وأفضل ألبوم "أنا كتير)، وأفضل كليب "كلي ملكك" عام 2015،. كما حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية في مهرجان بياف عام 2016.

4. لها تجربة وحيدة في مجال تقديم البرامج 2017 قدمت البرنامج الغنائي المنوع "شيري ستديو "على قناة دي إم سي ، واستضافت فيه وجوه معروفة في الغناء والتمثيل.

2003

5. كان لها تجربة سينمائية واحدة أيضا وهى تجربتها في فيلم " ميدو مشاكل " بطولة احمد حلمى .

2015

6. قدمت أول مسلسل تلفزيوني لها في رمضان بعنوان" طريقي"مع سوسن بدر وباسل خياط.

2006

7. قدمت اغانى في الأفلام السينمائية وأيضا تترات المسلسلات منها : "كثير بنعشق" فيلم (عن العشق والهوى)

2013

"مشاعر" مسلسل (حكاية حياة)

2017

حلاوة الدنيا" مسلسل (حلاوة الدنيا)

2019

يا بتفكر يا بتحس" مسلسل (خمسة ونص)

2021

"وشي الحقيقي» مسلسل (لحم غزال)