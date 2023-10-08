شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى: اللهم انصر إخواننا في فلسطين واحفظ شعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد مكى على تحية الفلسطينيين بعد الأحداث الدائرة حالياً، وكتب عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:"اللهم انصر إخواننا في فلسطين واحفظ شعبها آمين يارب العالمين يا قادر على كل شيء يا رحمن يا رحيم".



أحمد مكى

أخرج أحمد مكى أول فيلم سينمائى له وهو "الحاسة السابعة" والذى شارك فى تأليفه وكان من بطولة أحمد الفيشاوى ورانيا الكردى، ثم قدم شخصية "هيثم دبور" فى سيت كوم "تامر وشوقية" وأعاد تقديمها فى فيلم "مرجان أحمد مرجان" مع الزعيم عادل، لتحقق الشخصية نجاحاً واسعاً وجعلته يقدمها فى فيلم من بطولته بعنوان "إتش دبور" ويخوض به أولى بطولاته المطلقة.

حقق فيلم "إتش دبور" إيرادات كبيرة فى شباك التذاكر لينطلق مكى بعد ذلك فى السينما كواحد من أبرز النجوم على الساحة، ببطولته أفلام "طير إنت" وقدم فيه العديد من الشخصيات الكوميدية، و"لا تراجع ولا استسلام"، و"سيما على بابا"، و"سمير أبو النيل".

أبرز أعمال أحمد مكي الذى بات بمثابة أيقونة في عالم الدراما المصرية، مسلسل الكبير بأجزائه العديدة، وآخر الأجزاء الكبير أوى 7 و عرض في رمضان الماضى

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.