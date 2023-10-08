شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يدعمون الشعب الفلسطينى: "يا رب احمى فلسطين وانصرها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن، على تحية الفلسطينيين بعد الأحداث الدائرة حالياً، وكتب كل منهما عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة دعوات بصورة العلم الفلسطينى.

وكتب النجم خالد النبوى، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" عاشت فلسطين بأهلها مقاومة وحرة الدفاع عن فلسطين دفاع عن الأمة العربية من النيل إلى الفرات".

وقالت النجمة شريهان، على حسابها على تويتر،:" سلامٌ لأرضٍ خُلقت للسلام و ما رأت يومًا سلاما لفلسطين الحق في الدفاع عن نفسها، الشعب الفلسطيني بجميع فئاته يعيش إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال تحرق اراضيهم واملاكهم ومنازلهم وتجبرهم جبراً على التهجير من منازلهم وغيرها من الافعال التي تحقن وتحرق القلب وتعدم الثقة وتقتل الأمل في أي مستقبل".

وتابعت:"اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.. اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين وشعبها الأصيل، اللهُم سلم جميع المدنيين، اللهُم كُن لهم عوناً ونصيراً يا رب العالمين"، ونشرت كل من النجمة منى زكى و النجمة حنان مطاوع صور للعلم الفلسطيني عبر خاصية ستورى على إنستجرام.

وكتب النجم أحمد حلمى، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا:" يارب احمى فلسطين وانصرها واحفظ رجالها و أطفالها و نسائها و المسجد الأقصى".



أحمد حلمى



حنان مطاوع



خالد النبوى