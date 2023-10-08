شكرا لقرائتكم خبر عن أعلنها عليهم حرباً.. قصة رسالة أحمد مظهر لعمر الشريف بعد نكسة 67 فى هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد مظهر الذى ولد زى النهارده عام 1917، وحقق نجاحاً كبيراً بعالم السينما عبر أعمال هامة بتاريخ السينما المصرية والعربية، وخلال التقرير التالي نتعرض إلى زاوية أخرى في شخصيته من خلال حكاية جمعته بالفنان الراحل عمر الشريف بعد نكسة 1967.



عمر الشريف واحمد مظهر

وذلك حينما أرسل أحمد مظهر رسالة إلى عمر الشريف بعد النكسة عبر خطاب كتبه له وقال فيه : أعلنها عليهم حرباً ضد إشاعاتهم فأنت تدافع عن حق مسلوب".

وهو ما تطرق إليه عمر الشريف نفسه في حوار تليفزيوني أكد فيه أنه خلال فترة نكسة 1967 كان يعمل في هوليود، وكان هناك أصوات ترفض وجوده بحجة أنه مصري، وقادم من بلد عبد الناصر، حتى أنه بتلك الفترة كان يعمل مع ممثلة تدعي بابرا وكانت نجمة كبيرة في هوليود ومعروفة بدعمها الكامل لإسرائيل بالأموال، وطالبت حينما قدم من مصر ألا يعمل في هوليود.



عمر الشريف والممثلة باربرا

وأضاف عمر الشريف أن الفنان أحمد مظهر كان يعلم بكل ذلك، وبالتالي بعد نكسة 1967 كان يعى أهمية الفن والتصريحات التي تخرج من جانبهم ضدنا بتلك الفترة، وطالبنى بعدم الصمت وبالفعل كان لى مواقف عديدة ولم أكن أصمت.