كارول سماحة تكشف عن موعد اعتزالها

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن امكانية والابتعاد عن الساحة الفنية، عندما تفقد قدراتها الصحية التي تساعدها على الاستمرار.وقالت كارول إنها تفكر في الأمر كثيرًا، لدرجة أنها تسأل نفسها في كل مرة تغني على المسرح عن عدد الحفلات التي ستحييها لاحقًا، معلقة: "رح أبقى مستمرة طالما صوتي صحته منيحة".واضافت كارول أن الابتعاد عن الفن في فترة معينة أمر ضروري يجب على الفنان تقبّله، وذلك من أجل الحفاظ على بريقه وأثره الجميل، فضعف جسده وقدراته الصحية يؤثران حتمًا على مستوى أعماله الفنية، مضيفة أن على الفنان ان يتمتع بـ"الذكاء" الذي يجعله يحدد الوقت المناسب لابتعاده عن الساحة الفنية، بالإضافة إلى تقبله فكرة فقدانه للنجومية في أي وقت.وتابعت كارول قائلة: "النجومية ليست دائمة.. المسيرة فيها طلعات ونزلات.. وفي أوقات بتنجح فيها.. وأوقات بتفشل"، مضيفة: "الفنان يعيش بذاكرة الجمهور عبر أعماله المؤثرة، وعليه المحافظة على هذا النجاح وعدم تشويهه".

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