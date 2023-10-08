سوسن بدر تعود للدراما المصرية بـ "حدوتة منسية"

بعد استراحة طويلة امتدت من موسم دراما رمضان 2023، تعود الفنانة سوسن بدر إلى مواقع التصوير، لتقديم دور البطولة في مسلسل جديد بعنوان "حدوتة منسية" من المقرر عرضه في 30 حلقة، بالموسم الشتوي للعام 2024.

سوسن بدر ستبدأ اليوم الأحد تصوير أولى مشاهد "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين، ومن المقرر أن تجمع المشاهد كلا من أحمد فهيم وعبير صبرى وعدد آخر من الفنانين.

أبطال "حدوتة منسية"

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين وهم سوسن بدر، أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين.

مشاركة سوسن بدر في مسلسل "جميلة"

يذكر أن سوسن بدر شاركت في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، ببطولة مسلسل "جميلة" مع النجمة ريهام حجاج، وشارك في بطولته كل من عبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، يسرا اللوزى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

بابا المجال

وشاركت سوسن بدر بنفس الموسم في بطولة مسلسل بابا المجال من إخراج وتأليف أحمد خالد موسى وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة وجومانا مراد.

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