شيرين عبد الوهاب 10 محطات صنعت نجومية "ملكة المشاعر"

تحتفل المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب اليوم 8 أكتوبر بعيد ميلادها الـ 43، وسط أجواء خاصة مع اقتراب عودتها بكامل تألقها إلى جمهورها عبر سلسلة حفلات في المدن العربية، وألبوم قيد التحضير لتعويض غيابها الطويل، والأهم أنها تخلصت من ظلال أزماتها الأخيرة، وبدأت تؤمن بأن اللقب الأكثر التصاقاً بشخصيتها هو "ملكة المشاعر"، "سيدتي نت" يقدم لك أهم عشر معلومات عن النجمة شيرين ومشوارها الفنى وحياتها الشخصية.

1- ولدت شيــرين سيـد محمد عبد الوهــاب يوم 8 أكتوبر عام 1980م في أحد أحياء منطقة القلعة الشعبية في محافظة القاهرة، وكانت تحلم بأن تصبح طبيبة ولكن حلمها لم يتحقق، حيث اهتمت بالفن مبكراً وشجعتها الأسرة، على احتراف الغناء في أفراح أهالي حيّها وأقاربها وهي لا تزال في سن الثالثة عشرة من عمرها.

2- البداية الحقيقية لمشوارها الفني كانت أوائل عام 2000م من خلال أغنية دويتو مع المطرب محمد محيي بعنوان "أنت حبيب العين والقلب" من ألبوم محيي "صورة ودمعة".

3- اشتركت شيرين مع المطرب تامر حسني في أول ألبوم لهما صدر بعنوان "شيرين وتامر ريمكس" عام 2002 من إنتاج نصر محروس.

4- عرفت شيرين طريق النجومية مع ظهور أغنية "آه يا ليل" لدرجة أن الجمهور أطلق عليها وقتها لقب "شيرين آه يا ليل".

5- قدمت شيرين طوال مسيرتها الفنية العشرات من الأغاني الفردية الناجحة وشاركت الأعمال الدرامية، وعدة ألبومات منها جرح تاني، ولازم أعيش، وبطمنك، وحبيت، ولكن ارتبط اسمها بقوة بأغنية مشاعر، لتحمل بعدها لقب "ملكة المشاعر".

6- تزوجت سراً من الموزع الموسيقي "مدحت خميس" ولكن لم يستمر زواجهما أكثر من ستة أشهر، وفي العام 2007م أعلنت زواجها من الموزع "محمد مصطفى" وأنجبت منه طفلتيها "مريم وهنا"، ولكنها انفصلت عنه عقب زواج استمر نحو 5 سنوات، وتزوجت للمرة الثالثة من الملحن والمطرب حسام حبيب عام 2018.

7- نالت العديد من الجوائز حيث حصلت على جائزة الموريكس دور كأفضل مطربة عربية عام 2009م، وجائزة الميدل إيست ميوزك أورد "الميما" كأفضل مطربة عن ألبوم "حبيت"، بالإضافة إلى جائزة ART عن أفضل ألبوم نسائي عام 2010م، وتكريم من الجمعية الأمريكية للعلماء المصريين بالولايات المتحدة في العام نفسه.

8-خاضت تجربة التمثيل السينمائي مرة واحدة فقط من خلال فيلم "ميدو مشاكل" مع الفنان أحمد حلمي، وتوقفت بعدها عن التمثيل حتى قدمت بطولة مسلسل "طريقي" في موسم رمضان 2015.

9-واجهت شيرين طوال مسيرتها العديد من الأزمات الفنية وأعلنت اعتزالها الغناء عام 2016 نتيجة الضغوط النفسية التي تعانيها جراء تصريحاتها العفوية، وتعد معركتها مع الفنان عمرو دياب بعد "ذلة لسانها" في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش الأشهر، ولكن معركتها مع "ذلة لسان" أخرى حول تلوث نهر النيل كانت الأخطر حيث صدر قرار بمنعها من الغناء وأدينت قضائياً بالحبس 6 شهور قبل أن تتم تبرئتها.

10- بعد غياب طويل عن الجمهور، حظيت شيرين عبد الوهاب ببداية جديدة لمشوارها الفني، بمساعدة هيئة الترفية السعودية التي فتحت لها باب المشاركة في "ليلة الدموع" لتتصدر شيرين الترند لأول مرة بموهبتها وتعاطف الجمهور معها بدلاً من زلات اللسان والأزمات الفنية والعائلية، وبعدها دعمت شيرين حظوظها في استعادة لقب "ملكة المشاعر" بحفل "موسم الجيمرز"، ويتبقى لها استعادة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح ألبومها الجديد رسمياً، لتبدأ محطة جديدة تماماً في مسيرتها الغنائية.

قد يهمك أيضا:

شيرين عبد الوهاب تستغيث بالنيابة العامة مجدداً

شيرين عبد الوهاب تناشد النائب العام لاستعادة حسابها على منصة إكس