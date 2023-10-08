عبدالله السدحان يروي تفاصيل خلافه مع الراحل فهد الحيان

تحدث الفنان عبدالله السدحان للمرة الأولى عن تفاصيل خلافه مع الفنان الراحل فهد الحيان، بسبب مسلسل طاش ما طاش العودة، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023، بعد أن طلب الأخير المشاركة في عدد أكبر من الحلقات التي عرضت عليه من قبل طاقم العمل.

عبدالله السدحان يتحدث عن خلافه مع فهد الحيان

وأوضح عبدالله السدحان عبر بودكاست "أحكي مالك"، أنه لم يكن طرفاً في خلاف فهد الحيان مع القائمين على المسلسل، لأن دوره ينحصر في كونه ممثلاً فقط، ولكنه كان وسيطاً في إيصال صوته لهم.

وتابع قائلاً: "أولاً أنا مالي علاقة أعطيه ولا ما أعطيه مش أنا، أنا دوري ممثل، حاولت أني أوصل وجهة نظره، لا يمكن أن أقول أعطوا هذا الممثل، الآن الآلية اختلفت في اختيار الممثلين واللوكيشن وورشة النص، وأنا أفضل أكون ممثل فقط".

وأشار إلى أن فهد الحيان عرض عليه المشاركة في حلقتين جاهزتين إلا أنه رفض ورغب في الحصول على 7 أو 8 حلقات بطولة له، إلا أن تلك الحلقات تحولت لـ 4 بعد انتهاء التصوير.

موقف عبدالله السدحان من أزمة فهد الحيان

وأضاف: "أنا ما رفضت إعطاء فهد الحيان 4 حلقات، وتحدث المسؤول معه وهو كان يريد 7 أو 8 حلقات بطولة، أنا كنت وسيط فقط".

وحول موقفه من حصول فهد الحيان، علق قائلاً: "قلت له تكلم مع أبو راكان زميلي وأنا كنت وسيط"، مشيراً إلى أن جميع من شاركوا في المسلسل كان من خلال حلقة واحدة أو اثنين.

وأكمل حديثه: "هذه النصوص الموجودة أمامنا بس تعال ادخل في هذي القوقعة حقتنا، خدلك حلقتين وبعدين ثلاث وأربع لكن مو من أولها تفرض اشتراطات".

ونفى عبدالله السدحان، استمرار الخلاف بينه وبين فهد الحيان حتى وفاته، مؤكداً أنه كان يعلم أنه لم يكن طرفاً في اتخاذ القرار بعدد حلقاته قائلاً: "لم يتوف زعلان مني، هو عارف أني ما لي علاقة ولا ناصر القصبي له علاقة".

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