عمرو محمود ياسين يكشف حقيقة إصابة والده بـ الزهايمر قبل وفاته

كشف الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين عن حقيقة إصابة والده، الفنان الراحل محمود ياسين بمرض ألزهايمر قبل وفاته.

وقال عمرو ياسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «الوالد مر بمراحل مختلفة في مرضه، مرتبطة بتقدم السن، ومرض التهاب رئوي، وكان يوجد مراحل مرضية مختلفة في فترات متعددة».

وتابع: «كان وعيه جيدا حتى بدأت الإصابات تطال أعضاء جسده وتعطل بعضها، وهذا الأمر أثر على وعيه ولكنه لم يصب بالزهايمر، بدليل أن آخر مكالمة بيننا ولقاء كان يذكرنا وتحدث مع أبنائي بشكل جيد، وأيضا تحدث مع والدتى».

وفاة الفنان محمود ياسين

ورحل الفنان محمود ياسين يوم 14 أكتوبر عام 2020، عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

معلومات عن الراحل محمود ياسين

ــ محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 بمدينة بورسعيد.

ــ حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964.

ــ وعمل ياسين بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق بالعمل في المسرح القومي.

ومنذ بدايتة في فترة السبعينيات أصبح من أهم نجوم السينما المصرية من خلال أفلام من أشهرها: «الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي» وغيرها،.

ومن أعماله الدرامية «أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان».

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